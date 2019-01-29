، تدشين مكتب الإصلاح الأسري بشرطة المنتزه بحائل ،

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محمد بن مسعود - الدمام - دشن مدير مركز شرطة المنتزه بحائل المكلف، المقدم سلطان بن مفلح العنزي، مكتب الإصلاح الأسري الذي أقامته جمعية التنمية الأسرية بحائل "وفاق" في مركز شرطة المنتزه ضمن إطار الشراكة المجتمعية مع شرطة منطقة حائل لخدمة قضايا المجتمع.
حضر التدشين رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بحائل "وفاق" الشيخ عذال بن مقبل الرمالي، ومديرها التنفيذي الدكتور عبدالله بن محمد البطي، ومدير مركز الإصلاح الأسري والتوجيه الشيخ حمود بن سرهيد الفداع، وعدد من المصلحين الأسريين ومنسوبي الجمعية.
وأعرب مدير مركز شرطة المنتزه عن امتنانه لمبادرة الجمعية بافتتاح المكتب وما سيقدمه من خدمة جليلة، مبديًا تعاونه وزملائه في كل ما يخدم عمل المكتب ورسالته. موضحًا أن تلك هي توجيهات مدير شرطة المنطقة اللواء عثمان المحيميد.
وتحدث المدير التنفيذي الدكتور عبدالله البطي عن أهداف الجمعية وخططها المستقبلية التي تهدف إلى خدمة أبناء المجتمع من الرجال والنساء والشباب، وتقديم ما يخدمهم -بإذن الله-. مقدمًا شكره لزملائه العاملين بمركز الإصلاح على ذلك الإنجاز.
كما تحدث عضو الجمعية الشيخ فهيد البائح مؤكدًا أهمية عمل المكتب في خدمة القضايا الأسرية، وأهمية تطوير العمل بالبرامج والشراكات.
ويتكون فريق العمل في المكتب من أربعة مصلحين في الوقت الحالي، ويستقبل القضايا المحالة عليه من قِبل شرطة المنتزه.
ويمكن التعاون مع المراكز الأخرى للشرطة وفقًا لإمكانات وطاقة المكتب الذي يختص بمباشرة القضايا ذات الطابع الأسري، كالمشكلات الزوجية والخلافات الأسرية، كقضايا العقوق والتعنيف والعضل، وما يحدث بين الإخوة أو الأقارب من خلافات، ويسعى لحلها بالتراضي والتصالح.
وسيتم افتتاح مكاتب للجمعية للإصلاح الأسري بمحافظة الشملي، ومحافظة الحائط، ومحافظة الغزالة.
ويمكن للراغبين في الاستفادة من الجمعية الاتصال بمركز الإصلاح الأسري بالجمعية 0165341518.
تدشين مكتب الإصلاح الأسري بشرطة المنتزه بحائلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
دشن مدير مركز شرطة المنتزه بحائل المكلف، المقدم سلطان بن مفلح العنزي، مكتب الإصلاح الأسري الذي أقامته جمعية التنمية الأسرية بحائل "وفاق" في مركز شرطة المنتزه ضمن إطار الشراكة المجتمعية مع شرطة منطقة حائل لخدمة قضايا المجتمع.
حضر التدشين رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بحائل "وفاق" الشيخ عذال بن مقبل الرمالي، ومديرها التنفيذي الدكتور عبدالله بن محمد البطي، ومدير مركز الإصلاح الأسري والتوجيه الشيخ حمود بن سرهيد الفداع، وعدد من المصلحين الأسريين ومنسوبي الجمعية.
وأعرب مدير مركز شرطة المنتزه عن امتنانه لمبادرة الجمعية بافتتاح المكتب وما سيقدمه من خدمة جليلة، مبديًا تعاونه وزملائه في كل ما يخدم عمل المكتب ورسالته. موضحًا أن تلك هي توجيهات مدير شرطة المنطقة اللواء عثمان المحيميد.
وتحدث المدير التنفيذي الدكتور عبدالله البطي عن أهداف الجمعية وخططها المستقبلية التي تهدف إلى خدمة أبناء المجتمع من الرجال والنساء والشباب، وتقديم ما يخدمهم -بإذن الله-. مقدمًا شكره لزملائه العاملين بمركز الإصلاح على ذلك الإنجاز.
كما تحدث عضو الجمعية الشيخ فهيد البائح مؤكدًا أهمية عمل المكتب في خدمة القضايا الأسرية، وأهمية تطوير العمل بالبرامج والشراكات.
ويتكون فريق العمل في المكتب من أربعة مصلحين في الوقت الحالي، ويستقبل القضايا المحالة عليه من قِبل شرطة المنتزه.
ويمكن التعاون مع المراكز الأخرى للشرطة وفقًا لإمكانات وطاقة المكتب الذي يختص بمباشرة القضايا ذات الطابع الأسري، كالمشكلات الزوجية والخلافات الأسرية، كقضايا العقوق والتعنيف والعضل، وما يحدث بين الإخوة أو الأقارب من خلافات، ويسعى لحلها بالتراضي والتصالح.
وسيتم افتتاح مكاتب للجمعية للإصلاح الأسري بمحافظة الشملي، ومحافظة الحائط، ومحافظة الغزالة.
ويمكن للراغبين في الاستفادة من الجمعية الاتصال بمركز الإصلاح الأسري بالجمعية 0165341518.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:10 AM
دشن مدير مركز شرطة المنتزه بحائل المكلف، المقدم سلطان بن مفلح العنزي، مكتب الإصلاح الأسري الذي أقامته جمعية التنمية الأسرية بحائل "وفاق" في مركز شرطة المنتزه ضمن إطار الشراكة المجتمعية مع شرطة منطقة حائل لخدمة قضايا المجتمع.
حضر التدشين رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بحائل "وفاق" الشيخ عذال بن مقبل الرمالي، ومديرها التنفيذي الدكتور عبدالله بن محمد البطي، ومدير مركز الإصلاح الأسري والتوجيه الشيخ حمود بن سرهيد الفداع، وعدد من المصلحين الأسريين ومنسوبي الجمعية.
وأعرب مدير مركز شرطة المنتزه عن امتنانه لمبادرة الجمعية بافتتاح المكتب وما سيقدمه من خدمة جليلة، مبديًا تعاونه وزملائه في كل ما يخدم عمل المكتب ورسالته. موضحًا أن تلك هي توجيهات مدير شرطة المنطقة اللواء عثمان المحيميد.
وتحدث المدير التنفيذي الدكتور عبدالله البطي عن أهداف الجمعية وخططها المستقبلية التي تهدف إلى خدمة أبناء المجتمع من الرجال والنساء والشباب، وتقديم ما يخدمهم -بإذن الله-. مقدمًا شكره لزملائه العاملين بمركز الإصلاح على ذلك الإنجاز.
كما تحدث عضو الجمعية الشيخ فهيد البائح مؤكدًا أهمية عمل المكتب في خدمة القضايا الأسرية، وأهمية تطوير العمل بالبرامج والشراكات.
ويتكون فريق العمل في المكتب من أربعة مصلحين في الوقت الحالي، ويستقبل القضايا المحالة عليه من قِبل شرطة المنتزه.
ويمكن التعاون مع المراكز الأخرى للشرطة وفقًا لإمكانات وطاقة المكتب الذي يختص بمباشرة القضايا ذات الطابع الأسري، كالمشكلات الزوجية والخلافات الأسرية، كقضايا العقوق والتعنيف والعضل، وما يحدث بين الإخوة أو الأقارب من خلافات، ويسعى لحلها بالتراضي والتصالح.
وسيتم افتتاح مكاتب للجمعية للإصلاح الأسري بمحافظة الشملي، ومحافظة الحائط، ومحافظة الغزالة.
ويمكن للراغبين في الاستفادة من الجمعية الاتصال بمركز الإصلاح الأسري بالجمعية 0165341518.
، تدشين مكتب الإصلاح الأسري بشرطة المنتزه بحائل ،
المصدر : الخليج 365
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