، أمير الجوف يتفقد "الأحياء" المتضررة من الأمطار في سكاكا وباقي المحافظات والمراكز ،

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وقف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مساء اليوم، على أحياء مدينة سكاكا المتضررة من الأمطار، عقب الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة أمس الأحد، واطلع على جهود عدد من الجهات الخدمية، لإزالة مخلفات الأمطار والسيول، وشاهد الحلول العاجلة التي قامت بها تلك الجهات لفتح بعض الطرق والشوارع أمام سالكيها، حيث تابع أمير الجوف ميدانياً وداخل الأحياء تلك الجهود.
كما تابع أمير الجوف مع الدفاع المدني الحالة المطرية في باقي محافظات ومراكز المنطقة التي شهدت أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة.
وقدم أمير الجوف شكره للدفاع المدني والأمانة، وفرع وزارة النقل، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، على ما قامت به تلك الجهات وغيرها من الجهات ذات العلاقة من تضافر للجهود، موجهاً بالعمل على إيجاد الحلول الدائمة لمعالجة تجمعات المياه.
أمير الجوف يتفقد "الأحياء" المتضررة من الأمطار في سكاكا وباقي المحافظات والمراكزمهنا التميمي الخليج 365 2019-01-29
وقف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مساء اليوم، على أحياء مدينة سكاكا المتضررة من الأمطار، عقب الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة أمس الأحد، واطلع على جهود عدد من الجهات الخدمية، لإزالة مخلفات الأمطار والسيول، وشاهد الحلول العاجلة التي قامت بها تلك الجهات لفتح بعض الطرق والشوارع أمام سالكيها، حيث تابع أمير الجوف ميدانياً وداخل الأحياء تلك الجهود.
كما تابع أمير الجوف مع الدفاع المدني الحالة المطرية في باقي محافظات ومراكز المنطقة التي شهدت أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة.
وقدم أمير الجوف شكره للدفاع المدني والأمانة، وفرع وزارة النقل، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، على ما قامت به تلك الجهات وغيرها من الجهات ذات العلاقة من تضافر للجهود، موجهاً بالعمل على إيجاد الحلول الدائمة لمعالجة تجمعات المياه.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:02 AM
وجه الجهات الخدمية بإيجاد الحلول الدائمة لمعالجة تجمعات المياه
وقف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مساء اليوم، على أحياء مدينة سكاكا المتضررة من الأمطار، عقب الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة أمس الأحد، واطلع على جهود عدد من الجهات الخدمية، لإزالة مخلفات الأمطار والسيول، وشاهد الحلول العاجلة التي قامت بها تلك الجهات لفتح بعض الطرق والشوارع أمام سالكيها، حيث تابع أمير الجوف ميدانياً وداخل الأحياء تلك الجهود.
كما تابع أمير الجوف مع الدفاع المدني الحالة المطرية في باقي محافظات ومراكز المنطقة التي شهدت أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة.
وقدم أمير الجوف شكره للدفاع المدني والأمانة، وفرع وزارة النقل، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، على ما قامت به تلك الجهات وغيرها من الجهات ذات العلاقة من تضافر للجهود، موجهاً بالعمل على إيجاد الحلول الدائمة لمعالجة تجمعات المياه.
، أمير الجوف يتفقد "الأحياء" المتضررة من الأمطار في سكاكا وباقي المحافظات والمراكز ،
المصدر : الخليج 365
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