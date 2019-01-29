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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي النصر أنها شرعت بعد نهاية مباراة الفريق أمام أُحد بتقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط لطلب تصحيح الخطأ في قرار حكم المباراة، وإلغاء الكارت الأصفر الذي ناله لاعب الفريق "عبدالرزاق حمدالله" في الدقيقة الـ91. وقد تم إخطار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك.
وتغلب النصر على أُحد بنتيجة 4-0 في لقاء ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري.
النصر يحتج على "صفراء حمدالله" ويطالب بإلغائهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28
أعلنت إدارة نادي النصر أنها شرعت بعد نهاية مباراة الفريق أمام أُحد بتقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط لطلب تصحيح الخطأ في قرار حكم المباراة، وإلغاء الكارت الأصفر الذي ناله لاعب الفريق "عبدالرزاق حمدالله" في الدقيقة الـ91. وقد تم إخطار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك.
وتغلب النصر على أُحد بنتيجة 4-0 في لقاء ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:48 PM
أعلنت إدارة نادي النصر أنها شرعت بعد نهاية مباراة الفريق أمام أُحد بتقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط لطلب تصحيح الخطأ في قرار حكم المباراة، وإلغاء الكارت الأصفر الذي ناله لاعب الفريق "عبدالرزاق حمدالله" في الدقيقة الـ91. وقد تم إخطار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك.
وتغلب النصر على أُحد بنتيجة 4-0 في لقاء ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري.
، النصر يحتج على "صفراء حمدالله" ويطالب بإلغائها ،
المصدر : الخليج 365
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