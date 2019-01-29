، بالأرقام.. "الخليوي" يكشف أعوام البرودة القارسة والثلوج التي شهدتها المنطقة الشمالية ،

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َ كشف الباحث الفلكي زاهي الخليوي بلغة الأرقام عن عدد السنوات التي مرت على منطقة الحدود الشمالية، وشهدت حينها تدنيًا كبيرًا في درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي، ونزولاً للثلوج إبان فصل الشتاء.
وتفصيلاً، قال الخليوي لـ"الخليج 365": مرت على الحدود الشمالية ١٢ عامًا، تميزت عن غيرها من الأعوام بالبرودة القارسة، وهي أعوام (١٣٨٣ هـ، ١٣٨٦ هـ، ١٣٩٢ هـ، ١٤٠٧ هـ، ١٤٠٩ هـ، ١٤١٢ هـ، ١٤١٧ هـ، ١٤٢٦ هـ، ١٤٢٩ هـ، ١٤٣١ هـ، ١٤٣٤ هـ، ١٤٣٦ هـ).
وبيَّن أن أشدها بروده هو عام ١٣٨٣ هـ حتى سُمي "سنة تكسر المواسير"؛ وذلك بسبب تجمد الماء داخل الأنابيب؛ ما يؤدي لتكسرها.
وعن الثلوج وسنواتها أوضح الخليوي أنها سقطت على المنطقة خلال ٩ عوام ماضية، هي: (١٣٧٨ هـ، ١٣٨٦ هـ، ١٣٩٢ هـ، ١٤٢٩ هـ، ١٤٣٢ هـ، ١٤٣٥ هـ، ١٤٣٦ هـ، ١٤٣٧ هـ، ١٤٣٨ هـ).
وأشار إلى أن عام ١٤٣٧هـ شهد أكثف موجة ثلجية هطلت على المنطقة؛ إذ اكتست معها الأرض ومعالم المنطقة بلون الزائر الأبيض.
بالأرقام.. "الخليوي" يكشف أعوام البرودة القارسة والثلوج التي شهدتها المنطقة الشماليةعويد التومي الخليج 365 2019-01-28
َ كشف الباحث الفلكي زاهي الخليوي بلغة الأرقام عن عدد السنوات التي مرت على منطقة الحدود الشمالية، وشهدت حينها تدنيًا كبيرًا في درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي، ونزولاً للثلوج إبان فصل الشتاء.
وتفصيلاً، قال الخليوي لـ"الخليج 365": مرت على الحدود الشمالية ١٢ عامًا، تميزت عن غيرها من الأعوام بالبرودة القارسة، وهي أعوام (١٣٨٣ هـ، ١٣٨٦ هـ، ١٣٩٢ هـ، ١٤٠٧ هـ، ١٤٠٩ هـ، ١٤١٢ هـ، ١٤١٧ هـ، ١٤٢٦ هـ، ١٤٢٩ هـ، ١٤٣١ هـ، ١٤٣٤ هـ، ١٤٣٦ هـ).
وبيَّن أن أشدها بروده هو عام ١٣٨٣ هـ حتى سُمي "سنة تكسر المواسير"؛ وذلك بسبب تجمد الماء داخل الأنابيب؛ ما يؤدي لتكسرها.
وعن الثلوج وسنواتها أوضح الخليوي أنها سقطت على المنطقة خلال ٩ عوام ماضية، هي: (١٣٧٨ هـ، ١٣٨٦ هـ، ١٣٩٢ هـ، ١٤٢٩ هـ، ١٤٣٢ هـ، ١٤٣٥ هـ، ١٤٣٦ هـ، ١٤٣٧ هـ، ١٤٣٨ هـ).
وأشار إلى أن عام ١٤٣٧هـ شهد أكثف موجة ثلجية هطلت على المنطقة؛ إذ اكتست معها الأرض ومعالم المنطقة بلون الزائر الأبيض.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:49 PM
قال إن عام ١٣٨٣هـ سُمي "سنة تكسر المواسير" بسبب تجمُّد الماء داخل الأنابيب
َ كشف الباحث الفلكي زاهي الخليوي بلغة الأرقام عن عدد السنوات التي مرت على منطقة الحدود الشمالية، وشهدت حينها تدنيًا كبيرًا في درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي، ونزولاً للثلوج إبان فصل الشتاء.
وتفصيلاً، قال الخليوي لـ"الخليج 365": مرت على الحدود الشمالية ١٢ عامًا، تميزت عن غيرها من الأعوام بالبرودة القارسة، وهي أعوام (١٣٨٣ هـ، ١٣٨٦ هـ، ١٣٩٢ هـ، ١٤٠٧ هـ، ١٤٠٩ هـ، ١٤١٢ هـ، ١٤١٧ هـ، ١٤٢٦ هـ، ١٤٢٩ هـ، ١٤٣١ هـ، ١٤٣٤ هـ، ١٤٣٦ هـ).
وبيَّن أن أشدها بروده هو عام ١٣٨٣ هـ حتى سُمي "سنة تكسر المواسير"؛ وذلك بسبب تجمد الماء داخل الأنابيب؛ ما يؤدي لتكسرها.
وعن الثلوج وسنواتها أوضح الخليوي أنها سقطت على المنطقة خلال ٩ عوام ماضية، هي: (١٣٧٨ هـ، ١٣٨٦ هـ، ١٣٩٢ هـ، ١٤٢٩ هـ، ١٤٣٢ هـ، ١٤٣٥ هـ، ١٤٣٦ هـ، ١٤٣٧ هـ، ١٤٣٨ هـ).
وأشار إلى أن عام ١٤٣٧هـ شهد أكثف موجة ثلجية هطلت على المنطقة؛ إذ اكتست معها الأرض ومعالم المنطقة بلون الزائر الأبيض.
، بالأرقام.. "الخليوي" يكشف أعوام البرودة القارسة والثلوج التي شهدتها المنطقة الشمالية ،
المصدر : الخليج 365
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