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أكدت الجمارك السعودية بأنه يسمح باستيراد المجسمات على أن لا يزيد طولها عن 50 سم، ويجب أن لا تكون كذلك مخالفة للشريعة ولا للعادات والتقاليد، وأن لا تكون خيالية.
وحول السماح باستيرادها للأفراد، ذكرت الجمارك عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه يسمح بذلك على أن تكون الكمية ذات طابع شخصي وليست تجارية.
"الجمارك": يُسمح باستيراد المجسمات.. لكن بهذه الشروطخالد علي الخليج 365 2019-01-28
أكدت الجمارك السعودية بأنه يسمح باستيراد المجسمات على أن لا يزيد طولها عن 50 سم، ويجب أن لا تكون كذلك مخالفة للشريعة ولا للعادات والتقاليد، وأن لا تكون خيالية.
وحول السماح باستيرادها للأفراد، ذكرت الجمارك عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه يسمح بذلك على أن تكون الكمية ذات طابع شخصي وليست تجارية.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:38 PM
من ضمنها أن لا تكون مخالفة للشريعة ولا للعادات والتقاليد
أكدت الجمارك السعودية بأنه يسمح باستيراد المجسمات على أن لا يزيد طولها عن 50 سم، ويجب أن لا تكون كذلك مخالفة للشريعة ولا للعادات والتقاليد، وأن لا تكون خيالية.
وحول السماح باستيرادها للأفراد، ذكرت الجمارك عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه يسمح بذلك على أن تكون الكمية ذات طابع شخصي وليست تجارية.
، "الجمارك": يُسمح باستيراد المجسمات.. لكن بهذه الشروط ،
المصدر : الخليج 365
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