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كرم وكيل أمين المدينة المنورة لشؤون البلديات، المهندس سعود بن هريسان العنزي، فريق العمل القائم بتنفيذ عملية التطوير برئاسة مدير الرقابة على البلديات عبدالله القحطاني، وممثلي الوكالة والبلديات الفرعية، بعد أن حققوا نجاحاً بارزاً ونقلة نوعية في التطوير والتحسين الملحوظ خلال فترة قياسية لاتتجاوز 3 أشهر، وما يتم من متابعة دائمة لتطبيق بنود اللائحة المعتمدة في هذا الصدد.
ويأتي ذلك في إطار تطوير وتحسين محطات الوقود ومراكز والخدمة بمنطقة المدينة المنورة، ضمن برامج إزالة مظاهر التشوه البصري وتطبيق لائحة المحطات.
"العنزي" يكرّم فريق تطوير وتحسين محطات الوقود بالمدينة المنورةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28
كرم وكيل أمين المدينة المنورة لشؤون البلديات، المهندس سعود بن هريسان العنزي، فريق العمل القائم بتنفيذ عملية التطوير برئاسة مدير الرقابة على البلديات عبدالله القحطاني، وممثلي الوكالة والبلديات الفرعية، بعد أن حققوا نجاحاً بارزاً ونقلة نوعية في التطوير والتحسين الملحوظ خلال فترة قياسية لاتتجاوز 3 أشهر، وما يتم من متابعة دائمة لتطبيق بنود اللائحة المعتمدة في هذا الصدد.
ويأتي ذلك في إطار تطوير وتحسين محطات الوقود ومراكز والخدمة بمنطقة المدينة المنورة، ضمن برامج إزالة مظاهر التشوه البصري وتطبيق لائحة المحطات.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:31 PM
حقق نجاحاً بارزاً ونقلة نوعية خلال فترة قياسية لا تتجاوز 3 أشهر
كرم وكيل أمين المدينة المنورة لشؤون البلديات، المهندس سعود بن هريسان العنزي، فريق العمل القائم بتنفيذ عملية التطوير برئاسة مدير الرقابة على البلديات عبدالله القحطاني، وممثلي الوكالة والبلديات الفرعية، بعد أن حققوا نجاحاً بارزاً ونقلة نوعية في التطوير والتحسين الملحوظ خلال فترة قياسية لاتتجاوز 3 أشهر، وما يتم من متابعة دائمة لتطبيق بنود اللائحة المعتمدة في هذا الصدد.
ويأتي ذلك في إطار تطوير وتحسين محطات الوقود ومراكز والخدمة بمنطقة المدينة المنورة، ضمن برامج إزالة مظاهر التشوه البصري وتطبيق لائحة المحطات.
، "العنزي" يكرّم فريق تطوير وتحسين محطات الوقود بالمدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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