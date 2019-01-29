، "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول على الرياض.. وتدنٍّ للرؤية الأفقية بجازان ،

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أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض، وتنبيهًا لمنطقة جازان، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وتفصيلاً، قالت "الأرصاد" في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض إنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل الرياض والدوادمي والقويعية وشقراء والمزاحمية وحريملاء ورماح والخرج والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ22.20 مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.
ونبَّهت الهيئة منطقة جازان بأنها تشهد رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتشمل أبو عريش وجيزان وصبيا وبيش والأجزاء المجاورة لها. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.05 مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء.
"الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول على الرياض.. وتدنٍّ للرؤية الأفقية بجازانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28
أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض، وتنبيهًا لمنطقة جازان، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وتفصيلاً، قالت "الأرصاد" في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض إنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل الرياض والدوادمي والقويعية وشقراء والمزاحمية وحريملاء ورماح والخرج والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ22.20 مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.
ونبَّهت الهيئة منطقة جازان بأنها تشهد رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتشمل أبو عريش وجيزان وصبيا وبيش والأجزاء المجاورة لها. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.05 مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:29 PM
تشمل الدوادمي وشقراء ورماح والخرج.. وتستمر حتى الثامنة من صباح الثلاثاء
أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض، وتنبيهًا لمنطقة جازان، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وتفصيلاً، قالت "الأرصاد" في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض إنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات بَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل الرياض والدوادمي والقويعية وشقراء والمزاحمية وحريملاء ورماح والخرج والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ22.20 مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.
ونبَّهت الهيئة منطقة جازان بأنها تشهد رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتشمل أبو عريش وجيزان وصبيا وبيش والأجزاء المجاورة لها. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.05 مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء.
، "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول على الرياض.. وتدنٍّ للرؤية الأفقية بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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