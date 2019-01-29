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قتل ما لا يقل عن 5 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وجرح آخرون، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.
وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع شمالي مركز المديرية.
وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع.
على الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم إحدى عربات الميليشيا قرب جبل شيحاط، مما أدى إلى تدميرها ومصرع كل من كان على متنها.
تسلل فاشل ينتهي بمقتل 5 حوثيين في صعدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28
قتل ما لا يقل عن 5 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وجرح آخرون، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.
وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع شمالي مركز المديرية.
وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع.
على الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم إحدى عربات الميليشيا قرب جبل شيحاط، مما أدى إلى تدميرها ومصرع كل من كان على متنها.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:35 PM
الجيش اليمني أجبر الميليشيا على التراجع
قتل ما لا يقل عن 5 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وجرح آخرون، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.
وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع شمالي مركز المديرية.
وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع.
على الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم إحدى عربات الميليشيا قرب جبل شيحاط، مما أدى إلى تدميرها ومصرع كل من كان على متنها.
، تسلل فاشل ينتهي بمقتل 5 حوثيين في صعدة ،
المصدر : الخليج 365
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