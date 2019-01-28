

الدرب ٢٢ جمادى الأولى 1440 هـ الموافق ٢٨ يناير 2019 م واس

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، غداً بزيارة تفقدية لمحافظة الدرب ، ضمن الجولات التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات ومراكز المنطقة .

ويلتقي سمو أمير منطقة جازان خلال الزيارة مشايخ وأهالي المحافظة ورؤساء المراكز وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي ، كما يدشن عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة .

وأعرب محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء

وأبان محافظ الدرب ، أن المشروعات التنموية تتنوع بين بلدية وتعليمية ، فيما سيبحث سمو أمير المنطقة عوامل تعزيز التنمية ونشرها في المراكز والقرى مع أهالي المحافظة ومجلس المنطقة الذي سيرأسه سموه ، بحضور سمو نائب أمير المنطقة وأعضاء المجلس وذلك بالمركز الحضاري بالدرب الذي سيفتتحه سموه خلال الزيارة.

//انتهى//

23:47ت م

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الدرب ٢٢ جمادى الأولى 1440 هـ الموافق ٢٨ يناير 2019 م واسيقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، غداً بزيارة تفقدية لمحافظة الدرب ، ضمن الجولات التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات ومراكز المنطقة .ويلتقي سمو أمير منطقة جازان خلال الزيارة مشايخ وأهالي المحافظة ورؤساء المراكز وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي ، كما يدشن عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة .وأعرب محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ، عن شكره وتقديره باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة , لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على ما يوليانه من متابعة ورعاية للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم، منوهاً في والوقت نفسه بدعم سموه لتطوير المحافظة .وأبان محافظ الدرب ، أن المشروعات التنموية تتنوع بين بلدية وتعليمية ، فيما سيبحث سمو أمير المنطقة عوامل تعزيز التنمية ونشرها في المراكز والقرى مع أهالي المحافظة ومجلس المنطقة الذي سيرأسه سموه ، بحضور سمو نائب أمير المنطقة وأعضاء المجلس وذلك بالمركز الحضاري بالدرب الذي سيفتتحه سموه خلال الزيارة.//انتهى//23:47ت م0308

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير جازان يزور محافظة الدرب ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات ويرأس جلسة مجلس المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.