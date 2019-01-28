شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقلص الخسائر و"نايمكس" يسجل أدنى مستوي في أسبوعين والان مع التفاصيل

الخليج 365- قلصت أسعار النفط خسائرها عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، ويتراجع بنحو 3% ليسجل "نايمكس" أدنى مستوى في أسبوعين مع عودة نشاط التنقيب الأمريكي إلى جانب مزيد من إشارات التباطؤ بثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وتأثر الذهب الأسود بالسلب مع خسائر قوية للأسهم خلال التعاملات إلى جانب إضافة الشركات الأمريكية منصات للتنقيب عن النفط للمرة الأولى خلال العام الجاري، ما يشير إلى أن إنتاج النفط الأمريكي قد يشهد مزيداً من الارتفاع.

وصعد عدد منصات التتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 10 منصات خلال الأسبوع المنتهي في 25 يناير الجاري بعد إغلاق 21 منصة في الأسبوع السابق له.

وكان التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية كشفت عن استقرار إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند أعلى مستوى في تاريخه والبالغ 11.900 مليون برميل يومياً.

وتعرضت أسعار الخام لضغوط مع إعلان بيانات اقتصادية تشير لتراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال شهر ديسمبر الماضي للمرة الثانية على التوالي، ما يثير قلق المستثمرين كون بكين مستهلكاً رئيسياً للنفط.

كما لايزال المستثمرون يترقبون تطورات الأوضاع في فنزويلا، بعد دعوة زعيم المعارضة لتظاهرات جديدة ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 3.2% إلى 51.99 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ جلسة 14 يناير الجاري.

وبحلول الساعة 7:42 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 2.8% إلى 59.92 دولار للبرميل.