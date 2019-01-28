شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يقف على الأحياء المتضررة من الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
كما تابع سمو أمير منطقة الجوف مع الدفاع المدني الحالة المطرية في باقي محافظات ومراكز المنطقة التي شهدت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة .
وقدم سموه شكره للدفاع المدني ولأمانة المنطقة وفرع وزارة النقل وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة على ما قامت به جهود ميدانية ، موجهاً سموه بالعمل على إيجاد الحلول الدائمة
لمعالجة تجمعات المياه .
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