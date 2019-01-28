شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يقف على الأحياء المتضررة من الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم على أحياء مدينة سكاكا المتضررة جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس ، كما اطلع سموه على الجهود التي تبذلها عدداً من الجهات الخدمية ، لإزالة مخلفات الأمطار والسيول ، مطلعاً على الحلول العاجلة التي قامت بها تلك الجهات لفتح بعض الطرق والشوارع أمام سالكيها، حيث تابع سموه ميدانياً وداخل الأحياء تلك الجهود.

كما تابع سمو أمير منطقة الجوف مع الدفاع المدني الحالة المطرية في باقي محافظات ومراكز المنطقة التي شهدت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة .

وقدم سموه شكره للدفاع المدني ولأمانة المنطقة وفرع وزارة النقل وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة على ما قامت به جهود ميدانية ، موجهاً سموه بالعمل على إيجاد الحلول الدائمة

لمعالجة تجمعات المياه .