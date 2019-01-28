شكرا لقرائتكم خبر عن سجون الشرقية: 50 موعدا إلكترونيا لزيارة النزلاء.. يوميا والان نبدء بالتفاصيل

في الوقت الذي أعلنت وزارة الداخلية، إمكانية حجز زيارة لنزلاء السجون، في مختلف مناطق المملكة، من قبل أقارب الدرجة الأولى، عبر منصة «أبشر» للخدمات الالكترونية، ابتداء من يوم الأحد الماضي، ذكر مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بسجون الشرقية الرائد م. أحمد عبدالله الشهري أن معدل مواعيد الزيارات اليومي الذي سيتم إتاحته عبر المنصة، يتراوح ما بين 40 إلى 50 موعدا.

» مواعيد يومية

وأكد الشهري، أن مواعيد الزيارات للنزلاء في سجون الشرقية، يتم إتاحتها بشكل يومي، كما في العديد من الجهات الرسمية الأخرى، لكن الأمر في الوقت الحالي أصبح تقنيا وإلكترونيا. وقال: «الزيارة لا بد أن تكون من أقارب الدرجة الأولى، ويوجد أرقام معينة ومحددة، وبعدها يتم إغلاق إتاحة الزيارة». وأضاف: «حين الدخول إلى النظام الإلكتروني يتم توضيح نوع صلة القرابة من زوار النزلاء».

» الزوار الآخرون

وأوضح أن أقارب غير الدرجة الأولى من المحامين أو الأصدقاء يتم السماح لهم بالزيارة عن طريق مركز المعلومات، من خلال إضافة بياناتهم في نظام «أبشر». وذكر أن الخدمة أنشئت للتو، مشيرا إلى أن زيارات الأجانب، تعتمد على ما إذا كانت قضاياهم بها حكم بالترحيل من عدمه، فيما إن كان لدى النزيل حكم آخر غير الترحيل، يتم التنسيق لأقاربه عن طريق «أبشر»، لترتيب موعد الزيارة.

» نظام جديد

يذكر أن وزارة الداخلية، طبقت النظام الجديد ابتداء من يوم الأحد الماضي، إذ أعلنت الوزارة بعض الضوابط التي من الواجب الالتزام بها أثناء الاستفادة من الخدمة الجديدة وهي: أن يكون الزائر مُسجلا في المديرية العامة للسجون كزائر للنزيل المراد زيارته، أيضا لا يُمكن تعديل الموعد بعد تأكيد الحجز، ولكن يُمكن حذف الطلب والحجز مُجددا، ويجب أيضا على الزائر طباعة تذكرة الموعد، وإحضارها عند الزيارة.

» خطوات الزيارة

أما عن طريقة تقديم طلب الزيارة، فأوضحت الوزارة بعض الخطوات للوصول للخدمة وهي بالترتيب: «منصة أبشر، ثم الخدمات الالكترونية، ثم المديرية العامة للسجون من خلال حجز مواعيد، وإكمال الخطوات، ثم اختيار النزيل المطلوب زيارته، ثم طباعة تذكرة الزيارة، وأخيرا تقديمها لإدارة السجن عند الزيارة».