شكرا لقرائتكم حقيقة وجود علاجات تُشفي من السكري باستخدام الأعشاب والخلايا الجذعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت هيئة الغذاء والدواء، أنه فيما يتعلق بوجود مستحضرات عشبية أو دوائية تشفي تمامًا من مرض السكري، فإنه لا يوجد حتى الآن مستحضر مسجل للشفاء تمامًا من مرض السكري والادعاءات حول ذلك مضللة.

ولفتت إلى أن المستحضرات المعتمدة حاليًّا تساعد في التحكم بمعدلات سكر الدم ضمن المعدلات الطبيعية؛ ما يسهم في التحكّم بالمرض وأعراضه.

أما العلاج بالخلايا الجذعية لمرض السكري، فلفتت الغذاء والدواء أنها لا يزال قيد البحث العلمي ولم يثبت نجاحه بعد، ولم ترقَ التجارب بعد إلى درجة علاج الإنسان.​



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