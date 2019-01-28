شكرا لقرائتكم تحذير لأهالي الرياض .. أمطار وبرد مع أتربة وسيول متوقعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، يستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة ستكون على مناطق الرياض والدوادمي والقويعية وشقراء والمزاحمية والخرج والأجزاء المجاورة.

وشهدت محافظة جدة اليوم هطول أمطار غزيرة، سبقتها رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.

وتسببت أمطار جدة في عدد من حالات الاحتجاز، حيث استنفرت فرق الدفاع المدني كامل طواقمها للتعامل مع الموقف.

وبعد أمطار جدة باشر مدني خليص احتجاز ثلاثة أشخاص بداخل سيل تم إخراج شخصين من قبل المواطنين قبل وصول فرق الإنقاذ للموقع، وتمكنت الفرقة من إنقاذ الشخص الثالث، كما أنقذ مدني الجموم رجلًا وزوجته بعد احتجازهما في سيل وادي مدركة.



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