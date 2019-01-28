شكرا لقرائتكم مصرع 20 من الميليشيا بينهم قيادي في مواجهات بصعدة اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - لقي 20 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادي مصرعهم، الليلة الماضية خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المواجهات اندلعت عقب هجوم مباغت شنته قوات الجيش اليمني، على مواقع تمركز الميليشيا، في مثلث باقم، تمكنت خلاله من قطع خطوط إمداد الميليشيا.

وأسفر الهجوم عن مصرع 20 من عناصر الميليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو محمد المتوكل، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.



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