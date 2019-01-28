شكرا لقرائتكم بحث مطالب الأهالي.. نائب أمير الرياض يستقبل قطار الشمال لزيارة المجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، صباح اليوم، إلى محافظة المجمعة مستقلًّا قطار الشمال، وذلك في إطار برنامج زياراته لمحافظات المنطقة.

وكان في استقبال الأمير محمد بن عبدالرحمن، عند محطة المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين بالمحافظة.

وتفقد نائب أمير الرياض محطتي الرياض والمجمعة اطلع فيها على آلية العمل والمرافق في المحطات والأنظمة التشغيلية ومستوى الخدمة المقدمة.

كما توجه الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى محافظة المجمعة يرافقه سمو محافظ المجمعة، حيث التقى بالأهالي ورؤساء المراكز والمسؤولين واستمع منهم إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم في المحافظة.

وأشار نائب أمير منطقة الرياض إلى أن الهدف من هذه الزيارات هو تلمس احتياجات المواطنين والاستماع المباشر لمطالبهم، معربًا عن سعادته بها ولقاء أهالي المحافظات.

وأكد في تصريح صحفي الاهتمام والمتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، لجميع طلبات المحافظات والعمل المشترك والتعاون مع أهاليها لتطوير بيئاتها وجعلها أماكن جذب لازدهار المنطقة والوطن.

كما شملت الجولة التفقدية لنائب أمير الرياض جامعة المجمعة، حيث كان في استقباله لدى وصوله مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن الذي قدم شرحًا عن مشروعات الجامعة في المحافظة ومسيرة تطورها العلمي والأكاديمي وتحقيقها اعتمادات ومستويات محلية ودولية.

وزار نائب أمير الرياض مشروعات وزارة الإسكان في المحافظة واطلع على نموذج من المنتجات السكنية، واستمع لشرح عن سير أعمالها ومستوى التقدم الذي وصلت إليه.

ووقف الأمير محمد بن عبدالرحمن على مستشفى الملك خالد بالمجمعة، والتقى سموه الكادر الطبي والإداري وناقش معهم احتياجاتهم وسبل تطوير المستشفى.

كما قام سموه بجولة في أرجاء المبنى الطبي، واستمع فيها إلى ملاحظات المرضى والمراجعين وأبرز العوائق التي تواجههم.

كما زار نائب أمير الرياض مركز الشرطة يرافقه سمو محافظ المجمعة واطلع على سير العمليات الأمنية وآليات الضبط والمتابعات الميدانية.

وأكد الأمير محمد بن عبدالرحمن في ختام جولته للمجمعة أن مثل هذه الزيارات تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لأمراء المناطق ونوابهم لتلمس حاجات المواطنين ومحافظاتهم ومراكزهم أينما كانوا.

وكان في وداع نائب أمير الرياض عند مغادرته محافظة المجمعة، المحافظ ورؤساء الدوائر الحكومية وعدد من أهالي المحافظة.



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