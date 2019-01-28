شكرا لقرائتكم وزارة الإسكان ترد على استفسار بشأن التشجير في مشاريعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن سبب عدم إدراج التشجير ضمن عملية البنية التحتية لمشاريعها.

وقالت الإسكان: إن شبكة ري الأشجار متوفرة في مشاريع الوزارة، ولا يتم التشجير إلا بعد تسليم المشروع للبلدية المعنية؛ حتى لا تتلف الأشجار.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم، أنه لأول مرة برنامج سكني يتيح اختيار المخططات للأراضي المجانية عبر البوابة الإلكترونية هنا، عبر مخططات عدة في مختلف المحافظات متاحة حاليًّا.

وأوضح السويلم أن هذا يأتي تسهيلًا على المواطنين الراغبين بخيار “الأراضي المجانية”، وسيتبعها المزيد من المخططات الجديدة.

وبعد التوجه إلى موقع سكني، يتم الضغط على أيقونة “أنا جاهز”، ثم اختيار الأراضي السكنية المجانية، والضغط على “أحجز الآن”، وخامسًا اختيار المخطط المناسب.

وفي وقت سابق، وضمن حرص وزارة الإسكان على توفير بيئة إسكانية تتكامل فيها البنية التحتية والمرافق الخدمية، تم تخصيص 21 مليار ريال لتطوير 251 مليون م2، تتيح توفير 236 ألف وحدة سكنية متنوعة.



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