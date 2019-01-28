شكرا لقرائتكم الملحقية في أمريكا للمبتعثين: لا تتعاملوا مع هذه المواقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت ملحقية المملكة الثقافية لدى أمريكا، جميع الطلاب المبتعثين، من التعامل مع المواقع الإلكترونية لحل الواجبات الدراسية.

وقالت الملحقية: إنه لوحظ إلغاء بعض التأشيرات الدراسية لأبنائنا الطلاب في عدد من المطارات بسبب تعاملاتهم مع مواقع إلكترونية لحل الواجبات، التي تعتبرها إدارة الهجرة مخالفة للأنظمة.

وتابعت الملحقية الثقافية: “نود التنويه والتشديد بعدم مخالفة قوانين الهجرة الأمريكية، وعدم التعامل مع تلك المواقع في حل الواجبات الدراسية”.



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