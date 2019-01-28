الان تتابع الغذاء والدواء توضح حقيقة علاجات تشفي من مرض السكري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أوضحت هيئة الغذاء والدواء حقيقة علاجات تشفي من مرض السكري باستخدام الأعشاب أو الخلايا الجذعية.
وذكرت الهيئة في تغريدة على تويتر أنه فيما يتعلق بوجود مستحضرات عشبية أو دوائية تشفي تماماً من مرض السكري، فإنه لا يوجد حتى الآن مستحضر مسجل للشفاء تماماً من مرض السكري والادعاءات حول ذلك مضللة.
وأضافت أن المستحضرات المعتمدة حالياً تساعد في التحكم بمعدلات سكر الدم ضمن المعدلات الطبيعية، ما يسهم في التحكّم بالمرض وأعراضه، أما العلاج بالخلايا الجذعية لمرض السكري، فلا يزال قيد البحث العلمي ولم يثبت نجاحه بعد، ولم ترقَ التجارب بعد إلى درجة علاج الإنسان.
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