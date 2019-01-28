“الجوازات السعودية” تعلن عن إطلاق خدمة جديدة للمسافرين

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة جديدة للمسافرين التابعين لها، وسيتمكن المسافرين من خلال هذه الخدمة الأستفسار عن حالة تصاريح السفر للمسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية، وذلك عبر المنصة الإلكترونية “أبشر”.

وتأتي هذه الخطوة التي قامت بها المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية في إطار خطة متكاملة لتطوير خدماتها، وحرصها الدائم على سرعة إنجاز المعاملات للمواطنين السعوديين، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني السعودي التابع لوزارة الداخلية السعودية.

طريقة إستخدام خدمة الإستفسار عن تصاريح السفر عبر “أبشر”:

وبينت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أنه يمكن للمسافرين إستخدام هذه الخدمة عن طريق:

1- الدخول عبر حساباتهم الشخصية في منصة “أبشر” الألكترونية.

2- بعد ذلك الضغط علي أيقونة “حالة تصريح السفر”، وتكون هذه الأيقونة موجودة في قائمة لوحة المعلومات.

3- الإطلاع على كل ما يتعلق بتفاصيل تصريح السفر بداية من رقم تصريح السفر “، مررورًا بالوجهات التي سيقصدها المسافر وتاريخ بداية السفرة وتاريخ نهايتها، وصولًا بالدول المصرح لك بزيارتها.

وأكدت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أنها تسعي بصفة مستمرة ألى تعميم كافة الخدمات التي تقدمها عبر كل المنصات “أبشر أعمال” و “أبشر” و”مقيم”، وذلك في سبيل الإستثمار الجيد لوقت وجهد كل المواطنين السعوديين، وأيضًا لخلق بيئة عمل ناجحة ومتطورة وأمنة لكل مستخدميها وتسهيل إجراءات السفر.