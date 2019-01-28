شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: لن يخسر من يراهن على السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي دشنة ولي العهد الأمير أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي دشنة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الاثنين) يعتبر من أكبر برامج رؤية السعودية 2030 وأكثرها أثرا، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تكامل قدرات المملكة، وجذب الاستثمارات إلى قطاعات الطاقة، والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية. وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر: «نحن على قناعة بأنه لن يخسر من يراهن على المملكة العربية السعودية ولي العهد هو من يوجّه دفّة رؤيتها».



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