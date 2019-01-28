شكرا لقرائتكم خبر عن وفيّتان وإصابة في حوادث مرورية بالباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 ( الباحة )

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر في منطقة الباحة بلاغين عن حادثتي انقلاب نجم عنها حالتا وفاة وإصابة متوسطة وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي صالح الزهراني أن الحادث الأول وقع في محافظة قلوة مركز الغبشة ، وسجل حالة وفاة وإصابة أخرى نقلت من الموقع عن طريق مواطنين قبل وصول الفرقة الإسعافية.

وأضاف الزهراني أنه وقع حادث إنقلاب آخر بمحافظة غامد الزناد وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع اتضح لها أن قائد المركبة فارق الحياة، وتم نقل جثمانه لمستشفى المخواة.