شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل: تنظيمات وسياسات الإسكان في فترة سابقة أسهمت في وجود فجوة بين العرض والطلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل وجود 6.9 مليون وحدة سكنية بالمملكة تستفيد منها 3600 أسرة سعودية، ومليونيي أسرة غير سعودية، والشاغر في حدود المليون ،مشيرا إلى أن تنظيمات وسياسات الإسكان في فترة سابقة أسهمت في وجود فجوة بين العرض والطلب، وعدم وجود خيارات سكنية متنوعة.

وقال وزير الإسكان في برنامج في الصورة الذي يذاع على روتانا خليجية: "نحتاج إلى 160 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام، و202 ألف في العام المقبل لنصل إلى رفع نسبة التملك إلى 60% في "2020.

وأشار الحقيل أن أهم محاور استراتيجية وزارة الإسكان هي تقليل فترة انتظار المواطن للحصول على الدعم، وتمكين الأسر الأشد حاجة والضمانيين من الانتفاع ببرامج إسكانية متخصصة

وبين الحقيل أنه في 2017 تمت اتاحت فرصة التملك لـ 280 ألف أسرة سعودية، وفي 2018 اتيحت 300 ألف فرصة مختلفة، موضحا أن عدد من سكنوا بالفعل 67 ألف، وأن هدفهم تسليم مساكن إلى 90 ألف مواطن عام 2019.

وأوضح وزير الإسكان أن 107 ألف مواطن تملكوا خارج منظومة الإسكان عام 2018، مبينا أن نسبة مساهمة الوزارة في القروض العقارية وصلت إلى 90%.

وأضاف الحقيل: لدينا مليون مواطن على قوائم انتظار برنامج سكني، و120 ألف فقط على قوائم انتظار الصندوق العقاري، مشيرا إلى أنه تم خفض عدد المنتظرين على قوائم صندوق التمويل العقاري من 480 ألف إلى 120 ألف فقط، وفي 2018 وأنه تم الإعلان على 100 ألف موافقة على قروض عقارية.