شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يقف على الأحياء المتضررة من الأمطار ويوجه الجهات الخدمية بتكاتف الجهود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا)

وقف أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز مساء اليوم (الاثنين) على أحياء مدينة سكاكا المتضررة جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس (الأحد) ، كما اطلع على الجهود التي تبذلها عدداً من الجهات الخدمية ، لإزالة مخلفات الأمطار والسيول ، مطلعاً على الحلول العاجلة التي قامت بها تلك الجهات لفتح بعض الطرق والشوارع أمام سالكيها، حيث تابع ميدانياً وداخل الأحياء تلك الجهود.

كما تابع أمير منطقة الجوف مع الدفاع المدني الحالة المطرية في باقي محافظات ومراكز المنطقة التي شهدت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة .

وقدم أمير منطقة الجوف شكره للدفاع المدني ولأمانة المنطقة وفرع وزارة النقل وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة على ما قامت به جهود ميدانية ، موجهاً بالعمل على إيجاد الحلول الدائمة

لمعالجة تجمعات المياه .