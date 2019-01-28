شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية على الرياض والدوادمي الخرج والأجزاء المجاورة لها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد في الرؤية على الرياض، الدوادمي، القويعية، شقراء، المزاحمية، حريملاء، رماح، الخرج، والأجزاء المجاورة لها
وأشارت الأرصاد في تغريده عبر حسابها في تويتر إلى ان الحالة الجوية التي من المتوقع أن تبدأ في الساعة الـ 10 من مساء اليوم (الاثنين) حتى الـ 8 من صباح غدٍ (الثلاثاء) الرياض، الدوادمي، القويعية، شقراء، المزاحمية، حريملاء، رماح، الخرج، والأجزاء المجاورة لها.
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