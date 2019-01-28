شكرا لقرائتكم خبر عن «أمطار الوجه» تُغلق بعض الطرقات «احترازياً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

أغلقت بلدية الوجه بعض الطرقات بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة منذ عصر أمس (الأحد)، تحسباً لوقوع أي طارئ، وحتى اكتمال أعمال الصيانة.

وكانت محافظة الوجه قد شهدت منذ عصر أمس (الأحد) وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين) حالة مطرية تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.