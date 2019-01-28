شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة: الهلال الأحمر يرفع استعداداته تزامنا مع هطول الأمطار على المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها وجاهزيتها داخل المدينة والمحافظات التابعة لها، تزامنا مع التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة و المديرية العامة للدفاع المدني حول التغييرات المناخية التي شهدتها المنطقة منذ فجر اليوم (الاثنين).

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أنه تم استدعاء عدد من الفرق الإسعافية وتشغيل مركز القيادة والتحكم لقيادات المنطقة والتطوع، مبينا أنه في حالة الاحتياج أو زيادة الحالات عن المعدل الطبيعي اليومي للحالات، وحدوث أي طارئ سيتم على الفور البدء بخطة الطوارىء وإشعار جميع الموظفين بذلك واستدعائهم وتشغيل مركز الإسناد والدعم بالطاقة القصوى.

وبين السهلي أن الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة وبالتعاون مع الجهات المعنية باشرت عددًا من الحالات الإسعافية، حيث تلقت الفرق الإسعافية حتى الساعة الخامسة من مساء (الاثنين) 86 بلاغًا، تم نقل 52 حالة في حين تلقت الفرق التطوعية 67بلاغًا تم نقل 47 حالة منها.

وأشار السهلي إلى أن المسجد النبوي والساحات المحيطة به تسعة فرق تطوعية وفرقتا إسعاف وفرقة للعناية الطبية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الإسعافية داخل المدينة والمحافظات والقرى التابعة لها.

يذكر أن الهيئة تعمل على مدار الساعة وتستقبل بلاغات طالبي الخدمة الإسعافية من خلال عمليات المنطقة الإسعافية على الرقم 997 أو من خلال تطبيق أسعفني على الأجهزة الذكية.