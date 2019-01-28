التجارة تشهر بعاملين لمنشأة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات باللغة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بعاملين لمنشأة تجارية تختص بتجارة التجزئة في المواد الغذائية بمدينة الرياض، إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بحيازة وعرض منتجات غذائية واستهلاكية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ولا تحمل أي بيانات تجارية باللغة العربية.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية على العاملين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد العاملين عن البلاد وعدم السماح لهم بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أثناء القيام بجولاتها التفتيشية أحد المحال التجارية بمدينة الرياض، حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المنشأة كميات من لعبة السلايم (الصلصال)، وبعد إخضاعها للفحص بمختبرات متخصصة تبين عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، إضافة إلى مخالفتها لنظام البيانات التجارية، حيث لم تذكر العناصر الداخلة في تركيبها ولم تكتب بياناتها باللغة العربية، ولم تذكر السن المناسبة لاستخدام اللعبة، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.