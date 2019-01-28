، أميركا وفنزويلا تتحاوران حول أزمة انتقال السلطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أرياسا" استشهد أمام الصحفيين برسائل متبادلة

كشف وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، اليوم (الاثنين)، أن حكومته تخوض حواراً حقيقياً مع الإدارة الأميركية، على خلفية الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها فنزويلا، وذلك رغم اعتراف واشنطن برئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً.

ومستشهداً برسائل دبلوماسية تتبادلها كراكاس وواشنطن، قال " أرياسا" في مؤتمر صحفي: "إنها رسائل حقيقة، هناك حوار بيننا بالفعل، قريباً سيعقد فريقانا لقاء وسنواصل الاتصالات".

وذكر الوزير الفنزويلي بحسب "روسيا اليوم"، أن ممثلي دول "مجموعة الكاريبي" سيجتمعون اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لتوجيه دعوة إلى حوار في فنزويلا.

واندلعت في البلاد الأربعاء الماضي، مظاهرات احتجاجية حاشدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو، فيما أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.