، مصرع شخصين في حادثين مأساويين وإصابة آخر بـ"قلوة الباحة" وغامد الزناد ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحدهما أنهت حياته معدة شيول.. والثاني لقي حتفه في "انقلاب"

تعرض وافدان أثناء قيامهما بالإصلاح تحت معدة شيول اليوم الاثنين، لحادث مأساوي بمحافظة قلوة، حيث سقطت عليهما المعدة؛ ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر إصابة بليغة.

وفِي حادث آخر بمحافظة غامد الزناد، تعرضت مركبة من نوع هايلوكس اليوم الاثنين، للانقلاب على طريق المحافظة، وقرى بني سهيم، ولقي قائدها مصرعه.

وصرّح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي صالح الزهراني لـ"الخليج 365"، أنه ورد بلاغ عن حادث في تمام الساعة 15:22 الموقع قلوة - الغبشة، وتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود حالة وفاة وإصابة أخرى نقلت من الموقع عن طريق وسيلة أخرى قبل وصول الفرقة الإسعافية.

وأضاف "الزهراني" أنه وقع حادث انقلاب آخر بمحافظة غامد الزناد، وحيث ورد البلاغ في تمام الساعة 16:21 وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصولهم للموقع اتضح وجود إصابة، وتم الكشف عليها من قبل الفرقة الإسعافية، إلا أنه قد فارق الحياة.