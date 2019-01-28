، بلدية جنوب جدة تزيل 340 حظيرة وتهدم 4 أسوار في حملة التصدي للعشوائيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السلمي" أكد استمرار الحملات المكثفة لمعالجة الظواهر السلبية بالمنطقة

شنت بلدية جنوب جدة، اليوم الاثنين، حملة دهم على حظائر الحيوانات جنوب المحافظة وتمكنت من إزالة ما يقارب من ٣٤٠ حظيرة ومصادرة مجموعة من المواشي الواقعة بالأراضي الفضاء شرق طريق الساحل بجنوب المحافظة والقريبة من المناطق السكنية.

وهدمت البلدية ٤ أسوار مقامة عن طريق التعدي على مساحة تقدر بـ ٤٨٠٠م بمشاركة كل من شرطة البلدية - ولجنة التعديات - وإدارة المسالخ.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس بلدية الجنوب المكلف فهد السلمي أن هناك مزيداً من الحملات المكثفة في إطار معالجة الظواهر السلبية والتصدي للعشوائيات بتلك المنطقة.