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قتل قناص تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الاثنين)، امرأة في منطقة القحيفة مديرية مقنبة غرب محافظة تعز، وذلك في تعطش وحشي للدماء لا تحركه سوى دوافع القتل.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أوضح مصدر محلي أن قناص الميليشيات المتمركز في جبل البرقة، استهدف برصاصة قاتلة مواطنة، خلال تواجدها أمام منزلها في عزلة القحيفة، مما أدى إلى استشهادها مباشرة.
وبين المصدر أن هذه المرأة هي السابعة التي تستشهد برصاصة قناصة الميليشيات في المنطقة.
تعطش وحشي للدماء.. حوثي يقتل امرأة أمام منزلها في تعزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28
قتل قناص تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الاثنين)، امرأة في منطقة القحيفة مديرية مقنبة غرب محافظة تعز، وذلك في تعطش وحشي للدماء لا تحركه سوى دوافع القتل.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أوضح مصدر محلي أن قناص الميليشيات المتمركز في جبل البرقة، استهدف برصاصة قاتلة مواطنة، خلال تواجدها أمام منزلها في عزلة القحيفة، مما أدى إلى استشهادها مباشرة.
وبين المصدر أن هذه المرأة هي السابعة التي تستشهد برصاصة قناصة الميليشيات في المنطقة.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
10:39 PM
سابع يمنية تفقد حياتها بنيران قناصة الميليشيا في المدينة
قتل قناص تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الاثنين)، امرأة في منطقة القحيفة مديرية مقنبة غرب محافظة تعز، وذلك في تعطش وحشي للدماء لا تحركه سوى دوافع القتل.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أوضح مصدر محلي أن قناص الميليشيات المتمركز في جبل البرقة، استهدف برصاصة قاتلة مواطنة، خلال تواجدها أمام منزلها في عزلة القحيفة، مما أدى إلى استشهادها مباشرة.
وبين المصدر أن هذه المرأة هي السابعة التي تستشهد برصاصة قناصة الميليشيات في المنطقة.
، تعطش وحشي للدماء.. حوثي يقتل امرأة أمام منزلها في تعز ،
المصدر : الخليج 365
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