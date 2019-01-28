، أهالي الأفلاج يكفلون 12 حلقة لحفظة القرآن الكريم ،

محمد بن مسعود - الدمام - من أصل 114 حلقة يدرس بها 2000 طالب وطالبة

تفاعل الكثير من أهالي الأفلاج مع حملة "اكفلني ولك مثل أجري" التي أطلقتها جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج؛ إذ وصلت التبرعات إلى 84 ألف ريال لكفالة 12 حلقة خلال يومين.

وحظيت حملة "اكفلني ولك مثل أجري" بتفاعل وتبرع الكثير من الأهالي والأصدقاء في قروبات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تم كفالة 12 حلقة لحفظ كتاب الله.

يُذكر أن جمعية ‏تحفيظ القرآن في الأفلاج ‏يدرس بها نحو 2000 طالب وطالبة ‏في 114 حلقة من حلقات تحفيظ القرآن بالمحافظة، كما تخرج أكثر من 70 حافظة ‏للقرآن من معهد إعداد المعلمات التابع للجمعية خلال سنتين، ‏كذلك حقق طلاب وطالبات الجمعية الكثير من المراكز المتقدمة في الكثير من المسابقات على مستوى المنطقة‏ إلا أن قلة الموارد المادية ثنى ‏الجمعية عن ‏تحقيق تلبية رغبات الأهالي في زيادة عدد الحلقات، ‏وتحفيز الطلاب والطالبات بالجوائز والهدايا للاستمرار في حفظ كتاب الله. فيما لا تزال الجمعية تحتاج للمزيد من المتبرعين لكفالة بقية الحلقات.