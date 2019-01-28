، مؤسس "ستاربكس" يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية.. و"ترامب" يرد: ادفع لي الإيجارات أولاً ،

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أعلن مؤسس سلسلة مقاهي "ستاربكس" الشهيرة ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أنه سيترشح بوصفه وسطيًّا مستقلاً خارج نظام الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وتفصيلاً، قال الديمقراطي هوارد شولتز (65 عامًا) في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "أحب بلدنا، وأنا أفكر بجدية في الترشح لمنصب الرئيس بوصفي مرشحًا وسطيًّا مستقلاً".
من جانبه، طالبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يدفع له أولاً إيجارات المحال التي يستأجرها في برج ترامب، مشيرًا إلى أن هوارد ليس الشخص الأذكى.
وقال في ترامب في تغريدة: "ليس لدى هوارد شولتز (الشجاعة) للترشح للرئاسة. لقد شاهدته في برنامج (60 دقيقة) الليلة الماضية، وأنا أتفق معه أنه ليس (أذكى شخص)، إضافة إلى أن أمريكا لديها مسبقًا الأذكي. آمل فقط أن ستاربكس لا تزال تدفع لي الإيجارات في برج ترامب".
مؤسس "ستاربكس" يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية.. و"ترامب" يرد: ادفع لي الإيجارات أولاًخالد علي الخليج 365 2019-01-28
أعلن مؤسس سلسلة مقاهي "ستاربكس" الشهيرة ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أنه سيترشح بوصفه وسطيًّا مستقلاً خارج نظام الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وتفصيلاً، قال الديمقراطي هوارد شولتز (65 عامًا) في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "أحب بلدنا، وأنا أفكر بجدية في الترشح لمنصب الرئيس بوصفي مرشحًا وسطيًّا مستقلاً".
من جانبه، طالبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يدفع له أولاً إيجارات المحال التي يستأجرها في برج ترامب، مشيرًا إلى أن هوارد ليس الشخص الأذكى.
وقال في ترامب في تغريدة: "ليس لدى هوارد شولتز (الشجاعة) للترشح للرئاسة. لقد شاهدته في برنامج (60 دقيقة) الليلة الماضية، وأنا أتفق معه أنه ليس (أذكى شخص)، إضافة إلى أن أمريكا لديها مسبقًا الأذكي. آمل فقط أن ستاربكس لا تزال تدفع لي الإيجارات في برج ترامب".
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
10:09 PM
قال: أحب بلدنا وأفكر بجدية في الترشح لمنصب الرئيس بوصفي مرشحًا وسطيًّا مستقلاً
أعلن مؤسس سلسلة مقاهي "ستاربكس" الشهيرة ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أنه سيترشح بوصفه وسطيًّا مستقلاً خارج نظام الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وتفصيلاً، قال الديمقراطي هوارد شولتز (65 عامًا) في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "أحب بلدنا، وأنا أفكر بجدية في الترشح لمنصب الرئيس بوصفي مرشحًا وسطيًّا مستقلاً".
من جانبه، طالبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يدفع له أولاً إيجارات المحال التي يستأجرها في برج ترامب، مشيرًا إلى أن هوارد ليس الشخص الأذكى.
وقال في ترامب في تغريدة: "ليس لدى هوارد شولتز (الشجاعة) للترشح للرئاسة. لقد شاهدته في برنامج (60 دقيقة) الليلة الماضية، وأنا أتفق معه أنه ليس (أذكى شخص)، إضافة إلى أن أمريكا لديها مسبقًا الأذكي. آمل فقط أن ستاربكس لا تزال تدفع لي الإيجارات في برج ترامب".
، مؤسس "ستاربكس" يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية.. و"ترامب" يرد: ادفع لي الإيجارات أولاً ،
المصدر : الخليج 365
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