«شيول» يقتل مقيمًا ويصيب آخر في الباحة

لقي عامل مقيم مصرعه، وأصيب آخر بجراح بالغة؛ إثر سقوط معدة من نوع شيول عليهما، في الباحة.

وباشرت فرق مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الحادث، حيث تبين أن العاملَين كانا يقومان بإصلاح معدة «شيول» بينما سقطت عليهما واحتجزا أسفلها؛ ما تسبب في مصرع أحدهما بينما يعاني الآخر من إصابات بالغة.

يذكر أن الدفاع المدني في الباحة شهد تطورًا في مختلف محافظاتها، ومن بينها قلوة والحجرة، وذلك بتوفير الاستعدادات والبرامج المعدة في مجال الحماية المدنية، فضلًا عن تهيئة مراكز الدفاع المدني في الشعراء والجرين، حيث تعمل الفرق على تسهيل وتذليل المعوقات والاستفادة من المواقع والاستعدادات المتوفرة، وترتكز جاهزيتها على رفع مستوى كفاءات الضباط والأفراد بترشيحهم للدورات التي يتم تنظيمها بمديرية المنطقة وخارجها.