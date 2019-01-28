القيادة تعزي رئيسَي البرازيل والفلبين في ضحايا انهيار سد وتفجير كنيسة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل، إثر نبأ انهيار سد جنوب شرق البلاد وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ انهيار سد جنوب شرق البرازيل نتج عنه عدد من الوفيات والمفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق، ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة، وباسمنا، عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس البرازيلي، قال فيها: «بلغني نبأ انهيار سد جنوب شرق البرازيل نتج عنه عدد من الوفيات والمفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجيًا عودة المفقودين سالمين».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، إثر نبأ الهجومين اللذين وقعا على كنيسة في جنوب الفلبين وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ الهجومين على كنيسة في جنوب الفلبين، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية الفلبين الصديق، باسم شعب وحكومة المملكة، وباسمنا، عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، إثر نبأ الهجومين اللذين وقعا على كنيسة في جنوب البلاد، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد في برقيته: «بلغني خبر الهجومين على كنيسة في جنوب الفلبين ومن نتج عنهما من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل».