بالفيديو.. أمير المدينة: إصلاح جميع أضرار الأمطار.. وعدم تكرارها مستقبلًا

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، اليوم الاثنين، أنه سيتم تعديل جميع الأضرار التي نتجت بسبب الأمطار الغزيرة، والاستفادة مما حصل لعدم تكراره مستقبلًا، قائلًا: «الأهم عدم تضرر الأرواح».

ووفقًا للحساب الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة عبر موقع التواصل تويتر، وجَّه أمير المدينة خلال تفقده بعض المواقع المتضررة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، برفقة نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، كافة القطاعات ذات العلاقة، ببذل الجهود وسرعة معالجة المواقع المتضررة.

وكان نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، وجَّه في وقت سابق اليوم، تنبيهًا لأهالي المدينة المنورة، باستمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها لطقس الغد، الثلاثاء، وجود سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة عليها, كما يتوقع تكون الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية، إضافة إلى هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض والشرقية, يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من بعد الظهيرة، يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وفقًا لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية، على أغلب مناطق المملكة هذه الأيام.

وأشارت المديرية، أنها تتوقع وفقًا لما ورد لها من الأرصاد، تأثر المناطق التالية بالحالة الجوية: الرياض، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، جازان، والجوف.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على بعض مناطق المملكة، اليوم، إلى إغلاق المدارس في تبوك، وكذلك إغلاق طريق تبوك المدينة المنورة لعدة ساعات قبل إعادة فتحه مجددًا.