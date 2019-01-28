بالصور.. مصرع شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في حادثَي سير بالباحة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح خطيرة، في حادثَي سير بمنطقة الباحة، اليوم الاثنين.

وأدى الحادث الأول إلى وفاة شخص وإصابة آخر في محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، ووقع عند الساعة الثالثة على طريق قلوة- الغبشة، وأسفر عنه وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، فيما تم نقل الحالات إلى أقرب نقطة طبية عن طريق المواطنين.

وفي حادث آخر بالباحة، أدى انقلاب سيارة الساعة الرابعة، إلى وفاة شخص، إذ فارق الحياة على الفور في موقع الحادث.

وأظهرت صور من مكان الحادث شاحنة صغيرة، وقد تحطمت مقدمتها بالكامل إثر خروجها عن الطريق وسقوطها في الوادي الموازي لاتجاه السير، فيما تعثرت الحركة المرورية على الطريق إثر الحادث.

هذا وتهيب الإدارة العامة للمرور بجميع قائدي المركبات ومستخدمي الطريق لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، وضرورة الانتباه للتعليمات والتنبيهات الصادرة من هيئة الأرصاد بشأن الطقس.