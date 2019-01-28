أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الثلاثاء، هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض والشرقية, يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من بعد الظهيرة، يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى وجود سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة عليها, كما يتوقع تكون الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أن الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، بسرعة 18-40 كم/ ساعة، وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 20-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وتشهد عدة مناطق بالمملكة، أمطارًا غزيرة مع احتمالية لجريان السيول، ومن جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ بسبب استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية، على أغلب المناطق.

وطالبت المديرية من المواطنين والمقيمين، بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة، ودعتهم إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، كما وجهت لهم عدة نصائح، منها: عدم الاقتراب من تجمعات المياه لخطورة انهيار حوافها، واتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، والحذر عند القيادة حيث تؤدي الأمطار الغزيرة وجريان السيول إلى ميل في مكان ما أو انجراف الطريق.

وكذلك عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول والتي يزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية مما يتعذر معه مغادرة المركبة للمكان، وعدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الثلاثاء، كالتالي: