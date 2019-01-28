مدني المدينة المنورة ينقذ 41 شخصًا.. ومصرع مقيم سوداني

أنقذت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة 41 شخصًا، فيما لقي مقيم سوداني مصرعه، خلال الأمطار التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني؛ إن أمطارًا غزيرة هطلت على المدينة المنورة ومحافظاتها، وتم نشر فرق الدفاع المدني وتجهيزها بالإسناد الآلي والقوارب والمعدات الفنية ودوريات السلامة.

وتابع أن لجنة الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اجتمعت بحضور لجان التنسيق في الجهات المعنية بالمحافظات، وكانت على قدر كبير من المسؤولية في تنفيذ خطة مواجهة الأمطار المعتمدة من قبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الذي يتابع الحالة الجوية منذ بدايتها.

وأضاف الجهني أن أمير المدينة المنورة، وجَّه كافة الجهات المعنية بالقيام بمهامها وفق خطة الطوارئ العامة بشأن الحالات الماطرة بالمنطقة، وسرعة إعادة الأوضاع إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن الدفاع المدني نفذ خطة السيول والأمطار، بالتحرك السريع والتمركز في النقاط الهامة المحددة مسبقًا.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أنه في ظل الحالة الجوية، زاد التنسيق بين مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالمنطقة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لنقل التحذيرات الخاصة بالحالة الجوية، منوهًا بأن مراكز التحكم والتوجيه بالمدينة المنورة والمحافظات تلقت 3 آلاف اتصال، وتم مباشرة 60 بلاغًا: 9 بلاغات تماس كهربائي، و51 بلاغ احتجاز.

وبيَّن الجهني أنه تم إنقاذ 41شخصًا، فيما لقي مقيم سوداني مصرعه لسقوطه بسيل الأب بوادي الصفراء بالمسيجيد، فيما تم تسكين ٥ أسر تضررت منازلها من جراء الأمطار. وتواصل فرق الدفاع المدني انتشارها، لافتًا إلى أن عدة أودية سالت بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، وتم إغلاق طريق منتزه البيضا وطرق أخرى احترازيًّا؛ لتضررها من تساقط الصخور، فيما تدخلت الجهات المعنية لدرء الخطر وسحب المياه من الشوارع والتقاطعات الرئيسية بالمدن والمحافظات.

من جهته، أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي؛ جاهزية فرق الدفاع المدني بالمنطقة، ومتابعة مستجدات الحالة الجوية المستمرة حتى غدٍ الثلاثاء، داعيًا الجميع إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار وتجنُّب مجاري الأودية أو النزول إلى المواقع المنخفضة، أو عبورها عند جريان السيول.