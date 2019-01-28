بالصور.. الهلال الأحمر يباشر 153 بلاغًا بسبب الحالة المطرية في المدينة المنورة

أوضح الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، أنه باشر هو والفرق التطوعية، 153 بلاغًا خلال الحالة الماطرة التي شهدتها المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي؛ إن هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة -وفي ظل ما شهدته المنطقة من هطول أمطار منذ ساعات فجر اليوم، وجريان أودية، وتزامنًا مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمديرية العامة للدفاع المدني، حول التغييرات المناخية التي ستشهدها المنطقة- رفعت أهبة الاستعداد والجاهزية داخل المدينة والمحافظات التابعة لها.

وأضاف السهلي أنه تم استدعاء عدد من فرق الإسعاف، وتشغيل مركز القيادة والتحكم لقيادات المنطقة والتطوع. وفي حالة الاحتياج أو زيادة الحالات عن المعدل الطبيعي اليومي للحالات وحدوث أي طارئ -لا سمح الله- سيتم على الفور البدء بخطة الطوارئ وإشعار جميع الموظفين بذلك، واستدعاؤهم وتشغيل مركز الإسناد والدعم بالطاقة القصوى.

وكشف المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمدينة، أن خدمات الإسعاف المقدمة من قبل هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة -وبالتعاون مع الجهات المعنية، حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم- جاءت على النحو التالي:

الحالات الإسعافية المباشرة من قبل فرق الإسعاف بلغت 86 بلاغًا، المنقول منها 52 حالة، وغير المنقول 34 حالة.

الحالات الإسعافية المباشرة من قبل الفرق التطوعية، بلغت 67 حالة، المنقول منها 47 حالة، وغير المنقول 20 حالة.

وعلى صعيد مقدمي خدمة الإسعاف بالمنطقة والمسجد النبوي الشريف؛ جاءت الإحصائية على النحو التالي:

داخل المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به، بلغ عدد الفرق التطوعية 9 فرق عربات جولف، بـ34 متطوعًا، وفرقتي إسعاف، وفرقة عناية طبية.

فيما بلغ عدد فرق الإسعاف داخل المدينة المنورة، 17 فرقة إسعاف وعناية طبية متقدمة، وقيادتين ميدانيتين، وأربع فرق إسناد.

وعلى صعيد المحافظات والقرى التابعة للمنطقة، بلغت فرق الإسعاف 22 فرقة، وخمس فرق نقل غير إسعافي.

ودعا السهلي المواطنين إلى اتباع التوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة، وتوخي الحيطة والحذر في الطرق السريعة، والتقيد بالسرعة المحددة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية حفاظًا على سلامة الجميع.

وأشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تعمل على مدار الساعة، وتستقبل بلاغات طالبي خدمة الإسعاف، من خلال عمليات المنطقة الإسعافية على الرقم 997، أو من خلال تطبيق «أسعفني» على الأجهزة الذكية.