السعودية اليوم / العاهل الأردني يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية



عمّان 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم ، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل، الذي يزور الأردن حالياً.

وتناول اللقاء مجالات تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات العسكرية، بالاضافة الى التطورات الراهنة في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.

// انتهى //

18:36ت م

0241



عمّان 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم ، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل، الذي يزور الأردن حالياً.وتناول اللقاء مجالات تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات العسكرية، بالاضافة الى التطورات الراهنة في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.// انتهى //18:36ت م0241

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