السعودية اليوم / الجامعة العربية تنظم برنامجاً تدريبياً لفريق حفظ السلام الخاص بها في مقر بعثات حفظ السلام بإيطاليا



القاهرة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

تنظم جامعة الدول العربية (إدارة الأزمات) البرنامج التدريبي لفريق عمل حفظ وبناء السلام للجامعة العربية بمقر بعثات حفظ السلام في برنديزي، بإيطاليا، وذلك في إطار برنامج التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الفترة من 28 يناير الجاري إلى 8 فبراير المقبل.

وقالت مدير إدارة الأزمات بجامعة الدول العربية إيناس مكاوي في تصريح اليوم، إن البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة تدريبات لفريق عمل الجامعة العربية للتعرف على الجوانب اللوجستية والمعلوماتية لإنشاء بعثات حفظ السلام وماهية عملها، وآليات نزع السلاح والوساطة وإعادة الإدماج والتأهيل.

وأشارت إلى أن البرنامج يأتي كذلك في إطار بناء القدرات المؤسسية للجامعة العربية للإسهام في بعثات حفظ السلام وبنائه، وتدريب الكوادر في مجال المساندة والمشاركة في عملية السلام في المنطقة العربية، وذلك في إطار المنظومة الأممية.

// انتهى //

18:31ت م

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القاهرة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستنظم جامعة الدول العربية (إدارة الأزمات) البرنامج التدريبي لفريق عمل حفظ وبناء السلام للجامعة العربية بمقر بعثات حفظ السلام في برنديزي، بإيطاليا، وذلك في إطار برنامج التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الفترة من 28 يناير الجاري إلى 8 فبراير المقبل.وقالت مدير إدارة الأزمات بجامعة الدول العربية إيناس مكاوي في تصريح اليوم، إن البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة تدريبات لفريق عمل الجامعة العربية للتعرف على الجوانب اللوجستية والمعلوماتية لإنشاء بعثات حفظ السلام وماهية عملها، وآليات نزع السلاح والوساطة وإعادة الإدماج والتأهيل.وأشارت إلى أن البرنامج يأتي كذلك في إطار بناء القدرات المؤسسية للجامعة العربية للإسهام في بعثات حفظ السلام وبنائه، وتدريب الكوادر في مجال المساندة والمشاركة في عملية السلام في المنطقة العربية، وذلك في إطار المنظومة الأممية.// انتهى //18:31ت م0239

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