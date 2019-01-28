السعودية اليوم / وكيل وزارة الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأثيوبي



الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل اليوم ، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلاميه الفدرالي الأثيوبي الشيخ محمد امين جمال، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الأثيوبية أديس بابا، ضمن برنامج زيارته الحالية لجمهورية أثيوبيا .

وفي مستهل اللقاء نقل الدكتور عبدالله الصامل تحيات وسلام معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذين ينوه بدور المجلس وتعاونه البناء والمثمر مع الملحقية الدينية بسفارة المملكة في أثيوبيا لخدمة العمل الإسلامي ونشر قيم الوسطية والاعتدال، والبرامج التي تنفذها طيلة العام، كما بحث اللقاء عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتعلق بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وخدمة مسلمي أثيوبيا.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفدرالي بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والدفاع عن قضاياهم والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار.

كما أشاد فضيلته بما تقدمه الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية من خدمات وأعمال جليلة لنشر الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة وخدمة مسلمي أثيوبيا، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها .

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية والتقطت الصور بهذه المناسبة .

// انتهى //

18:18ت م

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الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسالتقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل اليوم ، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلاميه الفدرالي الأثيوبي الشيخ محمد امين جمال، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الأثيوبية أديس بابا، ضمن برنامج زيارته الحالية لجمهورية أثيوبيا .وفي مستهل اللقاء نقل الدكتور عبدالله الصامل تحيات وسلام معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذين ينوه بدور المجلس وتعاونه البناء والمثمر مع الملحقية الدينية بسفارة المملكة في أثيوبيا لخدمة العمل الإسلامي ونشر قيم الوسطية والاعتدال، والبرامج التي تنفذها طيلة العام، كما بحث اللقاء عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتعلق بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وخدمة مسلمي أثيوبيا.ونوه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفدرالي بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والدفاع عن قضاياهم والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار.كما أشاد فضيلته بما تقدمه الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية من خدمات وأعمال جليلة لنشر الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة وخدمة مسلمي أثيوبيا، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها .وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية والتقطت الصور بهذه المناسبة .// انتهى //18:18ت م0234

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