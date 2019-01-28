السعودية اليوم / بلدي تبوك يناقش تهذيب ساحات المساجد والمدارس بالمنطقة



تبوك 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك، أمس اجتماعه الـ42 برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي وحضور أعضاءه, وذلك بمقر المجلس بمدينة تبوك.

وبدأ المجلس بمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة في جدول الاجتماع ومنها إنارة الشوارع بحي البوادي، وأفادت أمانة منطقة تبوك المجلس بأن إنارة حي البوادي مدرجة ضمن أعمال الإنارة الجارية وبدأ العمل بالفعل في إنارة الشارع.

واطلع المجلس على رد الأمانة بشأن الاقتراحات المقدمة من المجلس بخصوص تشديد الرقابة على الجهات الخدمية التي تقوم بالحفريات في الشوارع المسفلتة بضرورة إعادة الشارع بشكل يطابق المواصفات حيث أكدت الأمانة في ردها بأن جميع الأعمال التي يتم الرقابة عليها يتم التأكد من مطابقتها للمواصفات وتنفيذها بشكل هندسي سليم طبقا للشروط والمواصفات.

وفي ختام الاجتماع قرر المجلس تشكيل لجنة من أعضائه للوقوف على واقع تهذيب الساحات المحيطة بالمساجد والمدارس التي تحتاج الى ذلك، والتي تهدف للاستفادة من هذه الساحات بتحسينها وتهذيبها وتجميلها.

// انتهى //

18:15ت م

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تبوك 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسعقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك، أمس اجتماعه الـ42 برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي وحضور أعضاءه, وذلك بمقر المجلس بمدينة تبوك.وبدأ المجلس بمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة في جدول الاجتماع ومنها إنارة الشوارع بحي البوادي، وأفادت أمانة منطقة تبوك المجلس بأن إنارة حي البوادي مدرجة ضمن أعمال الإنارة الجارية وبدأ العمل بالفعل في إنارة الشارع.واطلع المجلس على رد الأمانة بشأن الاقتراحات المقدمة من المجلس بخصوص تشديد الرقابة على الجهات الخدمية التي تقوم بالحفريات في الشوارع المسفلتة بضرورة إعادة الشارع بشكل يطابق المواصفات حيث أكدت الأمانة في ردها بأن جميع الأعمال التي يتم الرقابة عليها يتم التأكد من مطابقتها للمواصفات وتنفيذها بشكل هندسي سليم طبقا للشروط والمواصفات.وفي ختام الاجتماع قرر المجلس تشكيل لجنة من أعضائه للوقوف على واقع تهذيب الساحات المحيطة بالمساجد والمدارس التي تحتاج الى ذلك، والتي تهدف للاستفادة من هذه الساحات بتحسينها وتهذيبها وتجميلها.// انتهى //18:15ت م0230

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