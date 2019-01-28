السعودية اليوم / محافظ وادي الدواسر يؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات البلدية



وادي الدواسر 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

وجه محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك بأهمية الاهتمام بتحسين وتطوير المنظور البصري للطريق العام من مبنى المحافظة حتى مبنى المؤسسة العامة للحبوب باتجاه منطقة عسير .

وأكد خلال جولة قام بها اليوم برفقه رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن ناجم الحويطي ، ومدير الخدمات بالبلدية فهد بن سعيد العثمان أهمية جهاز البلدية باعتباره محور التنمية الأساسي والشريك الرئيس في النهوض بتقديم الخدمات للمحافظة وساكنيها والمارين بها من خلال مهامها الرئيسة وما تنفذه من مشاريع تنموية يُنتظر أن تخدم المجتمع وتعود عليه بالنفع .

واشار المحافظ خلال الجولة الى أن القيادة الرشيدة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة حريصون على خدمة المواطن والمقيم وتوفير سبل العيش الكريم لهم , مبينا ان الخدمات البلدية تعد من أهم الخدمات التي تحرص الدولة - رعاها الله- على توفيرها للسكان وجميع المستفيدين بمستويات ذات جودة عالية.

// انتهى //

18:10ت م

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وادي الدواسر 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسوجه محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك بأهمية الاهتمام بتحسين وتطوير المنظور البصري للطريق العام من مبنى المحافظة حتى مبنى المؤسسة العامة للحبوب باتجاه منطقة عسير .وأكد خلال جولة قام بها اليوم برفقه رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن ناجم الحويطي ، ومدير الخدمات بالبلدية فهد بن سعيد العثمان أهمية جهاز البلدية باعتباره محور التنمية الأساسي والشريك الرئيس في النهوض بتقديم الخدمات للمحافظة وساكنيها والمارين بها من خلال مهامها الرئيسة وما تنفذه من مشاريع تنموية يُنتظر أن تخدم المجتمع وتعود عليه بالنفع .واشار المحافظ خلال الجولة الى أن القيادة الرشيدة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة حريصون على خدمة المواطن والمقيم وتوفير سبل العيش الكريم لهم , مبينا ان الخدمات البلدية تعد من أهم الخدمات التي تحرص الدولة - رعاها الله- على توفيرها للسكان وجميع المستفيدين بمستويات ذات جودة عالية.// انتهى //18:10ت م0226

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