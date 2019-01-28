السعودية اليوم / 4331 طالباً وطالبة بتعليم مكة يشاركون في اختبارات TIMSS



مكة المكرمة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

زار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي اليوم ، عددًا من المدارس المنفذة للاختبار التشخيصي ‫TIMSS‬ لقياس تحصيل طلبة مراحل التعليم الأولى في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين نظام التعليم في المملكة والنظم التعليمية المختلفة للدول الأخرى المشاركة من أجل تحسين عملية التعليم والتعلّم في المملكة ، الذي يبلغ عددها 37 مدرسة منها 22 مدرسة للبنين تشمل 90 فصلاً و 2624 طالباً و 15 مدرسة للبنات شملت 61 فصلاً و 1707 طالبات.

وتُعد الاختبارات الدولية TIMSS أحد الاختبارات والدراسات الدولية التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها ، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة، بهدف قياس الاتجاهات في تحصيل الطلبة بالصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين النظم التربوية في تلك الدول، وذلك من أجل تحسين عملية التعليم والتعلّم في العالم.

وأعدت المدارس المشاركة في الاختبارات خطط تنفيذية على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس لمتابعة مستوى الطلاب والطالبات ، وعمل اختبارات تشخيصية "قبلي" ، وإعداد تغذية راجعة للمستوى التحصيلي لكل طالب وطالبة مشاركين بالاختبارات.

// انتهى //

18:08ت م

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مكة المكرمة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسزار المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي اليوم ، عددًا من المدارس المنفذة للاختبار التشخيصي ‫TIMSS‬ لقياس تحصيل طلبة مراحل التعليم الأولى في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين نظام التعليم في المملكة والنظم التعليمية المختلفة للدول الأخرى المشاركة من أجل تحسين عملية التعليم والتعلّم في المملكة ، الذي يبلغ عددها 37 مدرسة منها 22 مدرسة للبنين تشمل 90 فصلاً و 2624 طالباً و 15 مدرسة للبنات شملت 61 فصلاً و 1707 طالبات.وتُعد الاختبارات الدولية TIMSS أحد الاختبارات والدراسات الدولية التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها ، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة، بهدف قياس الاتجاهات في تحصيل الطلبة بالصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين النظم التربوية في تلك الدول، وذلك من أجل تحسين عملية التعليم والتعلّم في العالم.وأعدت المدارس المشاركة في الاختبارات خطط تنفيذية على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس لمتابعة مستوى الطلاب والطالبات ، وعمل اختبارات تشخيصية "قبلي" ، وإعداد تغذية راجعة للمستوى التحصيلي لكل طالب وطالبة مشاركين بالاختبارات.// انتهى //18:08ت م0225

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 4331 طالباً وطالبة بتعليم مكة يشاركون في اختبارات TIMSS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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