السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة



حفر الباطن 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن في مكتبه، اليوم، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة رفيدان بن دمخ المطيري وأعضاء وعضوات مجلس إدارة الغرفة.

ورحب سموه في مستهل الاستقبال برئيس وأعضاء المجلس وهنأهم بالثقة في ترشيحهم لعضوية مجلس إدارة الغرفة في دورته الجديدة ، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود والمشاركة والعطاء لدعم القطاع التجاري بالمحافظة.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع وإسهامها في البناء والمشاركة في التنمية، متمنياً لسيدات الأعمال كل التوفيق لخدمة المحافظة.

من جهته أعرب رئيس غرفة حفر الباطن عن شكره وتقديره لسمو المحافظ على توجيهاته السديدة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

// انتهى //

18:02ت م

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حفر الباطن 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن في مكتبه، اليوم، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة رفيدان بن دمخ المطيري وأعضاء وعضوات مجلس إدارة الغرفة.ورحب سموه في مستهل الاستقبال برئيس وأعضاء المجلس وهنأهم بالثقة في ترشيحهم لعضوية مجلس إدارة الغرفة في دورته الجديدة ، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود والمشاركة والعطاء لدعم القطاع التجاري بالمحافظة.وأكد سموه خلال اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع وإسهامها في البناء والمشاركة في التنمية، متمنياً لسيدات الأعمال كل التوفيق لخدمة المحافظة.من جهته أعرب رئيس غرفة حفر الباطن عن شكره وتقديره لسمو المحافظ على توجيهاته السديدة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة.// انتهى //18:02ت م0223

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