السعودية اليوم / مقتل شخص إثر إطلاق النار على طائرة بإندونيسيا



جاكرتا 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

أعلن الجيش الإندونيسي اليوم أن جنديا يقوم بحراسة مطار في إقليم بابوا الإندونيسي قُتل عندما أطلق متمردون النار على طائرة تقل مسؤولين وشحنة غذائية.

وقال المتحدث العسكري المحلي محمد ايدي إن الطائرة هبطت بسلام في مطار مابيندوما في إقليم ندوجا، ولم يصب أي ممن كانوا على متنها، مبيناً أن الطائرة كانت تقل رئيس منطقة ندوجا ومسؤولين محليين آخرين.

وأوضح المتحدث أن المهاجمين فروا للغابات عندما أطلق الجنود النار عليهم.

وكانت القوات الأمنية قد كثفت من عملياتها لمكافحة التمرد منذ أن قتل المتمردون 19 عاملاً وجندياً في ندوجا مطلع ديسمبر الماضي.

// انتهى //

17:40ت م

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جاكرتا 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأعلن الجيش الإندونيسي اليوم أن جنديا يقوم بحراسة مطار في إقليم بابوا الإندونيسي قُتل عندما أطلق متمردون النار على طائرة تقل مسؤولين وشحنة غذائية.وقال المتحدث العسكري المحلي محمد ايدي إن الطائرة هبطت بسلام في مطار مابيندوما في إقليم ندوجا، ولم يصب أي ممن كانوا على متنها، مبيناً أن الطائرة كانت تقل رئيس منطقة ندوجا ومسؤولين محليين آخرين.وأوضح المتحدث أن المهاجمين فروا للغابات عندما أطلق الجنود النار عليهم.وكانت القوات الأمنية قد كثفت من عملياتها لمكافحة التمرد منذ أن قتل المتمردون 19 عاملاً وجندياً في ندوجا مطلع ديسمبر الماضي.// انتهى //17:40ت م0221

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