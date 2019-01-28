السعودية اليوم / اتفاقية شراكة بين الأمم المتحدة للسكان ومجموعة من أجلك ليبيا



طرابلس 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

وقعت ممثل صندوق الأمم المتحدة لسكان ليبيا بيرانجير بويل، اتفاقية شراكة مع مجموعة من أجلك ليبيا، برئاسة نهاد معيتيق، بمقر مفوضية المجتمع المدني بطرابلس.

وأوضح صندوق الأمم المتحدة لسكان ليبيا، أن الاتفاقية تعد هي الأولى لعام 2019، ضمن حزمة شراكات استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الفاعلة الليبية، وتأتي توافقاً مع تنفيذ الصندوق لبرنامجه القطري الأول لعام 2019 _2020 لدعم المرأة والشباب والفئات المستضعفة.

// انتهى //

17:39ت م

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طرابلس 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسوقعت ممثل صندوق الأمم المتحدة لسكان ليبيا بيرانجير بويل، اتفاقية شراكة مع مجموعة من أجلك ليبيا، برئاسة نهاد معيتيق، بمقر مفوضية المجتمع المدني بطرابلس.وأوضح صندوق الأمم المتحدة لسكان ليبيا، أن الاتفاقية تعد هي الأولى لعام 2019، ضمن حزمة شراكات استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الفاعلة الليبية، وتأتي توافقاً مع تنفيذ الصندوق لبرنامجه القطري الأول لعام 2019 _2020 لدعم المرأة والشباب والفئات المستضعفة.// انتهى //17:39ت م0219

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